Zpěvačka Taylor Swift přiznala poruchu příjmu potravy: Nikdy jsem k jídlu neměla dobrý vztah

Taylor Swift Profimedia.cz

„Nevěděla jsem, jestli budu schopná mluvit o svém těle. Nikdy jsem neměla zdravý vztah k jídlu,“ přiznala v rozhovoru. Problémy zachycuje i dokument Taylor Swift: Miss Americana, který vyjde na konci měsíce na Netflixu.

„Pamatuji si, když mi bylo 18, poprvé jsem se fotila na obálku časopisu. Dali k němu titulek ´Těhotná v osmnácti?´ A to jenom proto, že jsem na sobě měla něco, co mi trochu dělalo bříško. Vnímala jsem to jako trest,“ přiznala zpěvačka.

„Při jiném focení mě chválili za to, že mi padnou i šaty přímo z módní přehlídky a nemusí je nijak upravovat. To jsem zase brala jako pochvalu.“ Zpěvačka si takhle postupně vypěstovala poruchu a zdravotní problémy s ní spojené jí přišly normální.

„Myslela jsem si, že mi musí na konci každé show být na umření. Nyní si uvědomuji, že to tak není. Pokud jíte, máte dostatek energie, jste silní, můžete koncertovat, aniž by vám bylo zle.“

Také uvedla, že je naprosto smířená s tím, že má velikost S a ne XXS, kterou měla dřív a přišla jí v pořádku. „Když se o mě někdo strachoval, utnula jsem ho s tím, že samozřejmě jím, jenom hodně cvičím. A skutečně jsem hodně cvičila, ale nejedla jsem,“ přiznala. ■