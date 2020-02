Křivkám dala vyniknout v negližé: Herečka, která vyrostla před kamerami, je připravená na dospělé role

Ariel Winter Profimedia.cz

V Takové moderní rodince Winter hrála od roku 2009 postavu Alex a v obsazení patřila k nejmladším. Před kamerami tak doslova vyrostla. „Je to zvláštní pocit, že to končí. Bude těžké se rozloučit,“ řekla magazínu The Hollywood Reporter. „Ale těším se na nové věci, na nové role a trochu větší výzvy... Chci hrát postavy mého věku,“ řekla čerstvě dvaadvacetiletá herečka.

Se slávou, kterou s sebou působení v úspěšném seriálu přináší, přichází i kritika. I Ariel s ní má zkušenosti. Lidé ji například kritizovali kvůli stylu - že její oblečení víc ukazuje, než skrývá. Winter se vůči haterům veřejně ohradila s tím, aby si všichni nosili, v čem je jim příjemně. „Lidi, noste si, co chcete, pokud se v tom budete cítit dobře, o to jde. Nenechte nikoho, aby ovlivnil vaši osobnost a její vyjádření,“ napsala na sociální síti. ■