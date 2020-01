Berenika Kohoutová se bude ještě před porodem stěhovat. Super.cz

Klidný konec těhotenství rozhodně nemá. Berenice Kohoutové (28) zbývá sotva pár týdnů do porodu, který má naplánovaný v neratovické porodnici, ale má před sebou ještě stěhování. "Takže odpověď, jak se připravuju na miminko a jestli už mám všechno hotové, je jasná," krčila rameny. Zároveň se ale raduje ze dvou nominací na ceny Anděl za svoji desku Holka roku.

"Byla jsem z toho tak hotová, že jsem o den odložila i kontrolu u porodníka, protože jsem nebyla ve stavu, kdy bych třeba nezpůsobila nehodu. Nevím, jestli to bylo způsobené těmi hormony, že už jsem úplně dementní, ale ta kombinace s radostí byla vražedná. Ale teď už mám po kontrole a všechno je v pořádku," svěřila nám na otevření nové restaurace, kam ji prý přilákalo hlavně jídlo. "A jestli budu na předávání Andělů 31. března? To bude záležet na mladé paní," míní.

A jak je to s tím zmíněným stěhováním? "Stěhovat se budeme teď o víkendu a příští týden a já budu vybalovat všechny krabice. Už z toho mám docela nervy. Ale těším se. Stěhujeme se z centra mimo Prahu do většího a pak budeme ještě rekonstruovat zbytek. Je to na víc fází. Už jsem z města unavená a tíhnu k přírodě čím dál tím víc," uzavřela. ■