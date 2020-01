Zpěvačka Billie Eilish se v šestnácti chtěla zabít: Myslela jsem si, že se nedožiju sedmnáctin

Billie Eilish Profimedia.cz

Čerstvě osmnáctiletá zpěvačka byla nominována na šest cen Grammy, ovšem sláva ji připravila o přátele a ona propadla depresím. „Byla jsem tak nešťastná. Nechci být moc temná, ale opravdu jsem si myslela, že se nedožiji ani 17. narozenin,“ řekla v rozhovoru Billie.

Moderátorka se jí zeptala, zda uvažovala o tom, že si něco udělá, a zpěvačka jí dala dost upřímnou odpověď. „Ano, přemýšlela jsem nad tím jednou, když jsem byla v Berlíně sama na hotelovém pokoji. Pamatuji si, jak jsem tam viděla okno a najednou jsem se rozbrečela, protože jsem přemýšlela nad tím, jak... způsob, jakým jsem měla zemřít, byl ten, že to udělám.“

Z temného období ji vyvedla myšlenka na maminku a pak i ona samotná. Ta jí pomohla začít s terapií a zredukovala její nabitý diář.

Ukázka z nejnovějšího klipu Billie, který sama režírovala a hraje v něm i její bratr Finneas



Aby toho na Billie nebylo málo, byl jí také v 11 letech diagnostikován s Tourettův syndrom, který se prý nejvíce projevuje v noci: „Nikdo to moc netuší, ale pokud se mnou stráví celý den a spali by se mnou ve stejné posteli, je to opravdu intenzivní po celou noc.“

Eilish sleduje na Instagramu téměř 50 miliónů lidí a nedávno bylo zveřejněno, že se stane nejmladší interpretkou ústřední písně k filmu o Jamesi Bondovi, který bude mít premiéru v letošním roce. ■