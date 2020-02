Půjde ve šlépějích maminky? Dcera Ivety Vítové už si vydělala svůj první honorář za focení

Iveta Vítová s dcerou Anetkou Michaela Feuereislová

Už má za sebou pár přehlídek, kdy měla po boku svou malou dceru. A jak to tak vypadá, Anetka bude chtít jít ve šlépějích své maminky Ivety Vítové (36). Česká Miss 2009 své holčičce pózování před objektivem rozhodně nezakazuje, ale zároveň ji do toho nenutí.

„Určitě nejsem taková ta maminka, co by s ní chodila po castinzích a nějak ji motivovala. Spíš, když je nějaká možnost, kdy dostanu nabídku na přehlídku a mohla bych ji vzít, tak jde se mnou,“ svěřila Super.cz modelka s tím, že její roztomilá dcerka už si zvládla vydělat i svůj první honorář.

„Dokonce už má za sebou jedno focení, přes kamarádku, která má modelingovou agenturu. Anetka chtěla jít a už si vydělala svůj první honorář a fotila,“ prozradila Vítová na otevření nového Muzea iluzí Pavla Kožíška a dodala, že aktuálně uvažuje o jiné kariéře, než je modeling.

„Anetka byla se mnou už ve studiu ve zprávách, občas tam se mnou je, ví, jak to funguje. Říká, že bude pracovat v televizi až bude velká, nevím teda, jako co, jestli jako uklízečka, nebo jako moderátorka, ale říká, že by tam chtěla pracovat,“ prozradila moderátorka zpravodajství televize Nova. ■