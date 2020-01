Potěšte své blízké originálním krytem s vlastním potiskem

Překvapte své blízké a dokonalou kombinaci originality a praktičnosti v jednom produktu. Určitě potěšíte obdarovaného tím, že dostal dokonalý ochranný prvek pro svůj telefon a zároveň bude mít při sobě stále jedinečnou vzpomínku, která jen tak nezevšední. Jsou to hlavně vzpomínky, které se při každém pohledu na telefon vybaví. Ať jsou to již vzpomínky společné přímo s Vámi nebo jeho nejbližšími.

Darujte kryt na telefon s vlastním designem!

Dárky s vlastním potiskem, jsou každým rokem stále oblíbenější. Všichni známe hrneček, foto obraz, polštář a spoustu dalších produktů. Kryt na telefon s vlastním tiskem fotografie je něco více netradičního a originálního. V Čechách se specializuje na výrobu tohoto dárku společnost picasee.cz a samotný kryt na telefon s vlastním potiskem např. Vaší rodinné fotografie však není zdaleka všechno, co Vám tato firma může nabídnout!

Dřevěná krabička

FOTO: picasee.cz

Zabalený v dřevěné luxusní krabičce.

Potištěný kryt Vám krásně zabalí do luxusní dřevěné krabičky s papírem, a tak obdarovaný většinou do poslední chvilky netuší, co rozbalí. A o to nám přece jde. Vzbudit u obdarovaného, co možná největší překvapení. Nemusíte si tak lámat hlavu s balením. Stačí si pouze na picasee.cz vybrat materiál (plast nebo silikon) či barevnou variantu krytu, který bude sloužit jako podklad pro Váš vlastní design. Opravdu, to zvládne každý, nemusíte se bát!

Vlastní desing.

FOTO: picasee.cz

Živá vzpomínka vytvořená vlastním desingem.

Vlastní design nemusí být jen Vaše rodinná fotografie, ale může se jednat např. o tisk loga Vaší firmy, oblíbené skupiny nebo oblíbených sportovních klubů. Zkrátka fantazii se meze nekladou. Díky tomu se z obyčejného ochranného krytu na telefon stane živá vzpomínka a Vy získáte dárek, který rozhodně není žádná tuctovka z obchoďáku, ale opravdový originál. Navíc díky kvalitě tisku, který firma picasee.cz zaručuje, bude přinášet tento obal radost Vašim blízkým nebo i Vám, dokud Vás vlastní vytvořený design neomrzí. Tak vylovte ty nejpovedenější záběry a udělejte radost tímto originálním dárkem třeba ještě dnes, Vánoce se blíží. ■