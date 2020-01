Petr Zvěřina z VyVolených je po rozvodu stále single. Podívejte se, jak teď vypadá

Ne všechno ve svém životě hodlá Petr Zvěřina změnit.... Foto: Dan Güttner

Před rokem se nám Petr Zvěřina během našeho rozhovoru svěřil s přáním, že by rád změnil něco ve svém životě a měl možnost zase dát prostor rozvoji svého partnerského života, který skomíral.

Partnerku se rozvedenému Zvěřinovi zatím nepodařilo potkat, ale pracuje na tom, aby se cítil lépe. K práci dýdžeje přibral i denní zaměstnání. „Začal jsem pracovat u filmu. Přes den jsem na place a večer hraju. Aspoň nemám prostor na to zaobírat se tím, že zatím nemám vztah,“ říká Petr.

Byli jsme zvyklí na to, že bývalý účastník reality show VyVolení šel s kůží na trh, nyní je podstatně opatrnější, co vypouští do éteru. „Co se týká osobního života, žen a drog, tak jsem diskrétní,“ směje se Petr a jedním dechem dodává: „Snažím se žít přítomností.“

A jaký je jeho recept na to cítit se lépe? „Snažím se obklopovat pozitivními lidmi, tak mě to nabíjí. Díky tomu se můžu usmívat, tak se pak taky směju.“

Zvěřina si nefandí, že při svém způsobu života se mu podaří brzy najít vztah, ale nehází flintu do žita.

„Kdybych někoho potkal, byl bych rád. Vidím se ve srubu po boku partnerky a psa. To by se mi líbilo,“ říká Petr Zvěřina, kterého jsme potkali, když hrál na narozeninové oslavě barber shopu na pražských Vinohradech. „Holiče si dopřávám asi jednou měsíčně. Rád bych chodil častěji, ale nestíhám to. Dopřeju si stříhání, holení a někdy i zábal. Prostě takový komplet,“ dodává Petr Zvěřina. ■