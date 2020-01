Kristýna Leichtová Michaela Feuereislová

"Životní postoj hodný respektu! Těšíme se," napsala Kristýna na svůj instagramový účet k fotce z ultrazvuku. Malá Dorotka se tak brzy dočká sourozence a stane se starší sestřičkou. S partnerem Vojtěchem tak brzy budou čtyřčlenná rodina.

Před časem se herečka svěřila, že se druhému dítěti nevyhýbá: „Necháváme to na osudu. Jak se rozhodne, tak to bude. Jsme stvoření k tomu, abychom ty děti dělali, tak na co čekat. Když už to tělo přestává být mladé.“ Evidentně bylo šťastné rodince přáno.