7 slavných, kteří se vykašlali na školu: Tyto hvězdy nedokončily vzdělání

Tito slavní upřednostnili kariéru. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Škola základ života, jak praví klasik a často svým dětem opakují rodiče po celém světě. Ale jsou i slavní, kteří škole moc nedali. Někteří vzdělání vyměnili za hvězdnou kariéru, jiní na to prostě neměli nervy. Podívejte se na světově proslulé osobnosti, které skončily s nedokončeným vzděláním.

Gisele Bündchen

Supermodelka, která léta kralovala žebříčku nejlépe placených modelek světa, a také bývalá partnerka Leonarda DiCapria Gisele Bündchen (39) opustila školu už ve 14 letech. Poté, co ji její agent objevil v nákupním centru v São Paulu, se naplno věnovala pouze dosažení svého snu stát se světově uznávanou modelkou.

Ryan Gosling

Hollywoodský hřebec Ryan Gosling (39) se proslavil díky Disneymu už jako dítě. Ze školy však odešel v 17 letech. Na dětství ve škole obecně nevzpomíná v dobrém, neboť ho šikanovali. Na spolužáky dokonce jednou házel nože, což vedlo k jeho vyloučení. Matka ho učila rok doma a sám říká, že zhruba do 14 let neměl žádné kamarády. V 17 letech se na školu vykašlal úplně, aby se věnoval herectví. O rok později se odstěhoval na Nový Zéland, kde natáčel seriál Mladý Herkules, jenž naplno odstartoval jeho kariéru.

Cameron Diaz

Cameron Diaz (47) byla na střední škole spolužačkou například rappera Snoop Dogga. V 16 letech se však rozhodla pro kariéru modelky a po podepsání smlouvy s velkou agenturou školu opustila. Okamžitě začala fotit pro Calvina Kleina nebo Levi´s a v následujícím roce už se objevila na obálce časopisu Seventeen. V modelingu pokračovala až do svého filmového debutu ve filmu Maska.

Leonardo DiCaprio

I ty, Leo? Ano, ani Leonardo DiCaprio (45) školu nijak zvlášť nemiloval. Hrál už od dětství a často prosil matku, aby ho nenutila chodit do školy, která mu přišla jako ztráta času. Chtěl hrát, aby přispěl do rodinného rozpočtu, neboť jejich finanční situace nebyla ideální. Hraní ho od školy opravdu nakonec odvedlo a mezi 16. a 17. rokem se na studium vybodnul. Navštěvoval místo toho herecké kurzy a s pomocí soukromého učitele si pak dodělal i zkoušky, které se v USA rovnají maturitě.

Nicole Kidman

Herečka Nicole Kidman (52) studovala na střední škole divadlo například s kolegyní z oboru Naomi Watts. Díky studiu dramatu překonala svůj obrovský stud a v 16 letech nechala školy a zaměřila se jenom na hraní. Brala i malé role v australské televizi a její popularita výrazně stoupla po uvedení filmu Smaragdové město v roce 1988.

Catherine Zeta-Jones

Legendární herečka a manželka Michaela Douglase Catherine Zeta-Jones (50) se už od dětství věnovala divadlu. V 15 letech pak nechala školy a odstěhovala se do Londýna, aby se mu mohla věnovat naplno. Později si na umělecké škole dodělala kurz divadelního herectví a dál účinkovala v muzikálech, než se prosadila u filmu.

Johnny Depp

Legendární herec Johnny Depp (56) nikdy nechtěl být hercem. Školu opustil v 15 letech, aby se stal rockovou hvězdou. Po dvou týdnech si to sice rozmyslel a chtěl se vrátit do školy, ale ředitel mu řekl, ať následuje raději svůj sen. Hrál s kapelou The Kids, která však zanikla dřív, než se dočkala úspěchu. Poté působil ve skupině Rock City Angels a oženil se se sestrou zpěváka a basáka Lori Anne Allison. Ta ho představila Nicolasi Cageovi, který mu pomohl nastartovat hereckou kariéru. S Allison se rozvedli v roce 1985. ■