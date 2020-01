Běžecký šampion Usain Bolt bude otcem. Novinku oznámil tímto snímkem

Usain Bolt a Kasi Bennett čekají dítě. Profimedia.cz

S marketingovou specialistkou Bennett je Bolt pět let. Už v roce 2016 běžec mluvil o dětech, tehdy jen obecně: „Rozhodně chci rodinu. Čekal jsem na tu pravou osobu. Vždycky jsem chtěl mít tři děti. Ale když jsem se nedávno sešel s kamarádem, který má tři děti, bylo to šílené a řekl jsem si: Je tohle vážně to, co chci,“ smál se. „Ale ano, je, jsem si tím jistý,“ dodal vážně.

Celou sérii těhotenských fotek sdílela i Kasi na svém profilu. „Naše zlaté dítě... Zanedlouho“, „Nejkrásnější oslava“ a „Naše největší požehnání“, komentovala je.

Svého partnera Bennett popsala jako nejlepšího přítele, spřízněnou duši, milence, parťáka na cesty, ale také krále, jehož si bude hýčkat, nejzářivější hvězdu a nejcharizmatičtější osobu. „Takové jako ty svět potřebuje, já tě potřebuju - tak nás nepřestávej inspirovat v tom, jak být pokorný, laskavý a úspěšný,“ uvedla Kasi. ■