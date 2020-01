Dcera Sabiny Laurinové už se osamostatňuje: Herečka se připravuje na syndrom prázdného hnízda

Sabina Laurinová Herminapress

Ještě nedávno by bez maminky nedaly ani ránu, teď už se dcery Sabiny Laurinové (47) začínají osamostatňovat. Zejména starší Valentýna (18), kterou má herečka s rockerem Pepou Vojtkem (54), už pomalu vylétá z hnízda.

Herečka se smiřuje například s tím, že už s ní nebude jezdit na společné dovolené. „Starší dcera na to už má věk, už se osamostatňuje. Je vždy ráda, když se podívá někam bez dozoru. Ale snažím se, abychom spolu byly i přes jejich pubertu a dospělost,“ říká Sabina. Ta se v nejbližší době chystá navštívit české hory. V zimě totiž na rozdíl od mnoha kolegů preferuje sníh před vyhřátým pískem pláží. „Jsem hodně konzervativní, v zimě mám ráda hory a v létě jezdíme do tepla. Loni jsme byly věrné Šumavě a letos o zimních prázdninách asi pojedeme do Krkonoš.“

Se Sabinou Laurinovou jsme se potkali v pražské botanické zahradě, stala se patronkou pro letošní rok. V pražském květinovém ráji byla paradoxně poprvé. „Často jsem sem vysílala děti s babičkou a dědou a moc se těším, že teď budu mít příležitost a sama to tu prochodím křížem krážem,“ říká Laurinová.

„Čím jsem starší, tím mám k zeleni bližší vztah. Víte, kytky jsou mojí libůstkou i proto, že mám v jejich přítomnosti příjemný, uklidňující i relaxační pocit. Dokonce mám několik kytek, které mne provázejí životem, zažily se mnou mnohá stěhování, jsou důležitou složkou mé domácnosti a mám k nim stejný vztah jako k lidem. Jsou to prostě moji kamarádi, s nimiž si mohu povídat, starat se o ně a užívat si jejich přítomnosti,“ svěřila se Sabina.

Herečka se snaží i pěstovat rostliny, alespoň ty, na které má prostor. „Jsem spíš balkonovou zahradnicí, ale na své chatě se snažím, aby to tam bylo barevné a kvetlo to tam. Mojí velkou radostí je, když mi vzejdou cibulky tulipánů. Doma mám zase terasu, se kterou mi dvakrát do roka pomáhá můj kamarád,“ uvedla Laurinová. ■