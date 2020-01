Vrátila se ke svému zajíčkovi a touží po dalším dítěti: Dožene nejstarší z klanu Kardashianů sestru Kim v počtu ratolestí?

Kourtney Kardashian je znovu ve vztahu s Younesem Bendjimou. Profimedia.cz

Kourtney Kardashian (40) má tři potomky s bývalým partnerem Scottem Disickem. Vypadá to ale, že by se nebránila ještě jednomu přírůstku do rodiny. Už v minulosti se v rodinné reality show svěřila, že si nechala pro všechny případy zmrazit vajíčka. Nyní, když se vrátila ke svému mladšímu ex Younesovi Bendjimovi (26) , to navíc vypadá, že po miminku opravdu touží.

Na svém instagramovém účtu sdílela selfie v oranžovém body a jeden ze sledujících si neodpustil pichlavý komentář, jestli hvězda není náhodou těhotná. Místo aby se na něj Kourntey obořila, reagovala slovy: „Kéž by!“

Pod jejím výrokem se okamžitě začaly hromadit nadšené komentáře. „Tak si pořiď ještě jedno, jsi skvělá máma,“ napsala jedna z fanynek. „Jo! ještě jedno!“ reagovala další sledující. A jiná dokonce rovnou navrhla, že by si ho měla pořídit se Scottem.

Disick je už několik let ve vztahu s modelkou Sofiou Richie. I když pravdou je, že se Kourtney nechala slyšet, že by si případně přála, aby její děti měly všechny stejného otce.

V prosinci 2018 v jednom z dílů Keeping Up With The Kardashians popsala, jak prožívala kvůli rozbouřeným hormonům náročné období. „Je to jenom pro jistotu. Doufám, že se mi to celé vyplatí. Nechci svoje tělo vystavit v budoucnu něčemu podobnému. Ty emoce jsou na mě moc," popsala proces zmrazení vajíček.

Pokud by tedy Kourtney dala na své fanoušky, další potomek by jistě nebyl problém. Dohnala by tak svou o rok a půl mladší sestru Kim, která má s Kanyem Westem už čtyři děti. ■