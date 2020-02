Kate Upton sdílela fotku, na které kojí dceru, a jasný vzkaz: Na své mateřství názor okolí nepotřebuje

Kate Upton Profimedia.cz

Jen co Kate zprávu oznámila a sdílela první fotky, lidé začali řešit její postavu. Otázky na ni ale mladou maminku vyčerpávají a štvou, jak uvedla v instagramovém postu, kde se rozepsala o „nesmyslném“ tlaku, jemuž ženy po porodu v souvislosti s figurou čelí.

V listopadu 2018 se Kate stala matkou dcery Genevieve

„Snažila jsem se donutit se být co nejdřív zpět v posilovně, dobře jíst a snažit se vrátit se tzv. do formy. Ale pak jsem si uvědomila, jak směšný tento tlak je, dala jsem si pohov a začala žít jako novopečená máma. Každá žena potřebuje čas na zahojení a na vstřebání těchto raných a vzácných okamžiků. Velmi brzy mi došlo, že mezi kojením, hojením, téměř žádným nebo vůbec žádným spánkem, hormonálními výkyvy a k tomu všemu se sžít s mateřskou rolí, je tlak na váhu extrémně zbytečný a svou energii jsem se rozhodla směřovat k rodině,“ píše Upton.

„Zkušenost každé maminky s každým dítětem je jiná. A cesta je to velmi osobní, nejsou dvě stejné. Já jsem sice bez energie, ale s naplněným srdcem, a rozhodla jsem se, že nenechám názory a očekávání ostatních, aby zasahovaly do mého programu. Podle mě bychom si měly užívat chvíle s dětmi a rozrůstající se rodinu, nechat tělu tolik času, kolik k zahojení potřebuje a fungovat podle vlastního tempa,“ míní Kate.

Není to poprvé, co se modelka vyjadřuje k otázkám ohledně body positivity a tzv. sebelásky. Loni zase upozorňovala na zkreslenou realitu, jíž lidé denně čelí a začali ji brát jako standard. V médiích, na sociálních sítích, ve filmech... Proto když ji oslovili na rozhovor a focení pro magazín Health, kývla, ovšem s tím, že nechce, aby byly její fotky retušované.

„Když se nad tím zamyslíte, retušujeme všechno a ani si to neuvědomujeme. Lidi stylizují instagramové fotky, které pak ještě upravují. Stalo se to novou normou. A ostatní pak věří, že ti lidé tak skutečně vypadají a že by tak měli také vypadat. Takže udělat snímky bez následné retuše je pro mě krokem k přijetí skutečného života. S cílem být tím nejlepším, co můžete - ne snažit se vypadat jako někdo jiný,“ uvedla Upton. ■