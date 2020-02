V této roli ji ještě neznáte: Hvězda Vyprávěj Jana Bernášková se vrhá na novou profesi

Má ambice vydat knihu. Herminapress

V domácnosti Jany Bernáškové (38) se kreativně věnoval psaní hlavně její manžel, scenárista Rudolf Merker. My jsme sympatickou blondýnku znali zejména jako herečku, a to hlavně díky seriálům Ulice či Vyprávěj. Nyní tomu bude ale možná jinak a Jana se představí jako autorka.

„Ano, mám rozepsanou knihu. Jmenuje se Jak přežít svého muže. Ale pozor, není to autobiografie, půjde spíše o román pro ženy. Název by mohl svádět k tomu, že to bude velké drama plné návodů, jak se zbavit partnera, opak je ovšem pravdou. Měl by to být lehce erotický příběh, který nepostrádá humor a vtip,“ uvedla Bernášková, kterou v jejím literárním úsilí podporuje zejména její manžel. „Zatím se mu to, co bylo napsáno, líbí, takže mi už nezbude, než svůj debut opravdu dotvořit a vydat,“ uvedla herečka, která o svém psaní ještě příliš nechtěla mluvit. Navíc jsme ji potkali na křtu prvotiny pohádek Kateřiny Kubalové s názvem Kouzelné karamelky na dobrou noc a nechtěla debutující autorce brát pozornost.

Jana se stala společně s tanečníkem Honzou Onderem kmotrou nové knížky. „Už jsem si něco málo z ní přečetla a myslím si, že se bude líbit. Já jsem nebyla u svých dvou dětí vypravěčkou, ale knížky jsem jim četla. Třináctiletá dcera Justýna zřejmě tuhle knížku neotevře, ale s šestiapůlletým Theodorem si ji přelouskáme,“ říká Bernášková, která bojuje s tím, aby své děti odpoutala od mobilů a tabletů. „Je fakt, že na vyprávění u nás také dochází. Děti se zajímají o to, co jsem zažila já v dětství a podivují se nad tím, jak je možné, že jsme se obešli bez mobilů a počítačů. To je záhada, kterou se jim snažím objasnit,“ s úsměvem dodala Jana Bernášková. ■