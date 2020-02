Ruka plastického chirurga se jí nedotkla: Jedna z nejkrásnějších vítězek krásy v historii je ze 100 procent přírodní

Kateřina Sokolová je jednou z mála naprosto přírodních krásek. Super.cz

O to víc nás překvapilo, že se právě ona stala kmotrou nové knihy plastického chirurga Jana Měšťáka, když mezi jeho klienty rozhodně nepatří. Anebo že by o tom už přemýšlela? "Uznávám, že je to paradox, ale s panem docentem jsme přátelé už od Miss, kdy byl jedním z porotců. A plastika? Proti estetické chirurgii rozhodně nic nemám, může ženám zvýšit sebevědomí. Já zatím můžu poděkovat genetické výbavě od svých rodičů, že nic nepotřebuji. Snad časem botox, ale umírněně," řekla nám Katka.

Ani ona si ale o sobě nemyslí, že by byla dokonalá. "Troufám si říct, že asi není žena, která by neměla nějaký komplex. Zvlášť v modelingu je to prostředí velmi náročné na psychiku. Na člověka jsou kladeny vysoké nároky, hodnotí se každý centimetr těla ze všech stran," krčila rameny. I ona musela kvůli zakázkám například hubnout. Nikdy ale nevyužila třeba liposukci. "Zatím mi vždy stačila posilovna a úprava jídelníčku," upřesnila. ■