Lukáš Moučka Herminapress

„Dříve jsem chodil často do barbershopů, ale od té doby, co mám přítelkyni, se o mé vlasy a vousy stará ona. Je to totiž skvělá kadeřnice, takže mám teď ještě častější péči, než jsem měl v dobách, kdy jsem navštěvoval barbershopy,“ svěřil se Lukáš na narozeninách jednoho pánského holičství na pražských Vinohradech.

Finalista Muže roku 2019 se bez plnovousu necítí ve své kůži. „Cítím se dobře v obojím, ale v případě, že bych byl úplně oholený, tak bych se cítil nesvůj jako nahý,“ směje se model a jedním dechem dodává: „Myslím si, že vousy ke mně neodmyslitelně patří a jen tak se jich nevzdám, protože je to dle mého názoru mužné.“

Lukáš bude naši zemi reprezentovat na mezinárodní soutěži mužské krásky Man of the Year 2020 v Malajsii. Jak se na tuto příležitost připravuje? „Neřekl bych, že podstupuju významné proměny. Je to zejména udržování se ve formě. To znamená zdravá strava, tvrdá práce na postavě, péče o vousy a vlasy. Řekl bych, že my muži to máme oproti ženám v soutěžích krásy snazší. Já jsem rozhodně přírodní a žádné úpravy typu přifouknutí nebo předělaní jakékoliv části těla neplánuji,“ směje se Moučka, který je smířený s tím, že ho označují za metrosexuála. „S tímto označením se dá v modelingu a v soutěžích krásy počítat. Myslím si, že není nic špatného na tom, když o sebe muž pečuje a nechce být zanedbaný. A proto mi nevadí toto označení, protože ti nejbližší mě znají a vědí, že metrosexuál nejsem, tedy doufám,“ usmívá se.

Co se týká vzhledu, nejvíce se Lukáš soustředí na formování postavy. „Velmi často si hlídám tuk na břiše a občas sám sebe přistihnu, že zkouším u zrcadla pózy. Největší příprava začne na jaře, což bude zahrnovat ještě tvrdší tréninky a jídelníček, přejdu na dvoufázové tréninky každý den. Chci Českou republiku co nejlépe reprezentovat ve světě, je to pro mě obrovská čest a vážím si této možnosti, jelikož jsem vždy chtěl naši zem reprezentovat a bohužel kvůli dřívějším zraněním se mi to ve sportu už nepoštěstí, a toto je splnění snů, i když v jiném odvětví,“ uvítá krasavec. Moučka se netají tím, že je po dlouhé době vztahového půstu šťastně zadaný. „S partnerkou si hodně si rozumíme a mám od přítelkyně neskutečnou podporu a spoustu cenných rad v přípravě na soutěž i v modelingu, v minulosti se totiž modelingu hodně věnovala,“ říká Lukáš Moučka. ■