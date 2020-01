Za vším je Brad, Jennifer se veřejnému setkání chtěla vyhnout, tvrdí svědci dojemného shledání Pitta a Aniston

Co se vlastně dělo v zákulisí SAG Awards? Profimedia.cz

Milióny fanoušků stále mluví o shledání Brada Pitta (56) a Jennifer Aniston (50) v zákulisí udílení cen SAG Awards . Nepřejí si nic jiného, než aby se jejich oblíbená dvojice znovu dala dohromady . Co se ale dělo v zákulisí a jak probíhala situace, při níž vznikly snímky objímajícího se bývalého páru?

„Brad byl v zákulisí první, dokončoval focení, když uviděl, že tam přišla i Jennifer,“ rozpovídal se zdroj, který byl údajně přítomen, pro HollywoodLife. „Opakovaně na ni volal, aby za ním přišla. Volal Aniston, ne Jennifer. Slyšela ho, ale neodpověděla a málem odešla do jiné místnosti, aby se setkání vyhnula.“

„Když konečně upoutal její pozornost, krátce se objali a vyměnili si nějaké zdvořilosti. Fotka, jak ji drží za ruku, vznikla, když si ji jemně přitáhl zpátky, aby jí pogratuloval. Celé to trvalo zhruba půl minuty a byla to Bradova práce. Oba odcházeli s úsměvem, byl to hezký moment,“ popsal.

Pitt a Aniston byli svoji v letech 2000-2005. Krátce po jejich rozchodu se herec dal dohromady s Angelinou Jolie. I toto manželství zkrachovalo a rozvod stále není dovršen. Od rozchodu s Jolie v roce 2016 jsou prý Brad a Jennifer opět v kontaktu. Jolie údajně dojemné „shledání roku“ nijak nedojalo a nechce s ním být vůbec spojována. ■