Už ho neuvidíte jen v titulních rolích muzikálů: Krasavec Pecha se rozhodl splnit si sen. Co chystá?

Peter Pecha chce na koncertrní pódia. Michaela Feuereislová

„Hudbu miluji už od dětství a měl jsem i vlastní kapelu. Vystupovali jsme na Slovensku a musím přiznat, že i celkem úspěšně. I proto jsem se rozhodl pro studium zpěvu na JAMU,” vysvětluje Pecha s tím, že po dokončení studia ale přišly nabídky z divadel, a proto musela jít jeho vysněná sólová dráha zpěváka stranou.

Ačkoliv byl neustále pracovně vytížený, psal si alespoň takzvaně do šuplíku. A dneska je za to rád. „Celý život jsem chtěl stát na pódiu jako zpěvák, dělat hudbu, koncertovat a nechci se toho snu vzdát. Rozhodl jsem se, že to zkusím. Proto jsem kontaktoval producenta Markuse Trana, kterému jsem pustil svou hudbu, vysvětlil svůj koncept a on se rozhodl se mnou do toho jít,” svěřil Pecha, který se aktuálně připravuje na svou další muzikálovou roli, a to v show We Will Rock You, která bude mít premiéru v dubnu.

„Rozhodli jsme se, že uděláme něco, co nás baví, a uvidíme, jestli se to chytí. V každém případě si tu práci chceme užít. Chceme dělat komerční hudbu, za kterou si budeme stát, a věřím, že se bude líbit,” dodává Pecha, jehož fanoušci se ale nemusí bát, že pověsí svou muzikálovou kariéru na hřebíček. ■