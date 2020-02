Z tiché a bolestně stydlivé osoby světově proslulou burleskou. V korzetu a podvazcích se vydala i na módní molo

Dita Von Teese Profimedia.cz

Von Teese patří k nejslavnějším burleskám současnosti. „Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu slavnou. Začala jsem to dělat, protože to byla zábava a bylo to něco cool, co tehdy nikdo nedělal,“ řekla v rozhovoru pro The Guardian.

Typický pro Ditu je pin-up styl líčení, korzety, podvazky (příprava na vystoupení jí prý zabere tři hodiny) a také bledá pleť. Udržet si ji světlou stojí tanečnici, která žije ve slunném Los Angeles, značné úsilí. „Hodně času strávím v budovách. A když jdu na blešák, namažu se krémem na opalování a vezmu si velký klobouk. Mám zkušenost s těžkými popáleninami, bylo to traumatické,“ svěřila.

A také to, že je možné, že v padesáti se rozhodne s burleskou přestat. „Mohla bych zpívat. Budu jako Marlene Dietrich, stát na pódiu před ženami i muži, v úchvatných zdobených šatech,“ uvedla dnes sedmačtyřicetiletá umělkyně.

Civilní jméno Dity Von Teese je Heather Renée Sweet a popisuje ji jako „velmi tichou a bolestně stydlivou“ osobu. Tou její alter ego rozhodně není. ■