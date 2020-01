Figuru už Heidi Janků neřeší: Cvičením se zpěvačka přestala trápit a prozradila, co ji udržuje ve formě

Heidi Janků už cvičení pověsila na hřebíček. Foto: facebook H.Janků

„Cvičení jsem už ze svého života vypustila, stejně už to člověk nevycvičí. A ty partie, které bych potřebovala, to už mi řekly cvičitelky, že se s tím nedá nic dělat,“ svěřila Super.cz se smíchem zpěvačka a svěřila, čím se udržuje v kondici.

„Nechodím cvičit, ale chodím na dlouhé procházky s Edou, což mi dělá dobře na dýchání a vyčistím si hlavu,“ prozradila na otevření nového Muzea iluzí Pavla Kožíška. Svého knírače Edu bere všude s sebou a dělá jí velkou radost, nás zajímalo, zda nepřemýšlela o dalších mazlíčkovi.

„Měla jsem hříšné myšlenky na dalšího psa. Tahám ho všude s sebou i na koncerty a do hotelů a zkouším, jaké to je s tím jedním psem a on je ještě divoký a je stále napůl štěně, možná až se zklidní, tak mu koupím kamaráda, ale teď určitě ne,“ práskla na sebe Heidi, která se vedle čtyřnohého kamaráda věnuje své kapele. „S kapelou jezdíme, nacvičujeme nové písničky, aby se rozšířil repertoár. Každý den chodí nové nabídky, z čehož mám radost. Loni jsme to nastartovali, aby lidi zjistili, že tu kapelu mám, a doufám, že se to letos dobře rozjede,“ dodala Janků. ■