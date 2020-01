Zradil ji obrovský rozparek. Operní diva Kalivodová šla málem k zemi

Ve velké večerní se jednou málem vážně zranila. Herminapress

Nyní se ale dostává opět do formy, a proto vyrazila do salonu svého dvorního salonu Dominiky a Jaroslavy Sedláčkových na úpravu svých rób.

„Musíme šaty trochu upravit, protože jsme dala dolů nějaká kila. Přes Vánoce jsem zase trochu přibrala, ale hned potom jsem najela na svůj režim. Figuru si hlídám. Vynechávám pečivo, jím bílé jogurty, zakysané výrobky, kvalitní libové maso. A když mě honí mlsná, dám si hroznové víno, sušené brusinky, dobrý banán či jablko. Je to těžké, ale jsem na sebe přísná a vyplácí se mi to,“ prozradila své triky zpěvačka, která má ještě dost času na to, aby dokonale vyladila formu před chystaným Českým plesem, kam vyrazí s manželem.

Společenské šaty jsou jejím pracovním oblečením, a jelikož se jedná o specifické kousky, tak s nimi zažila nejednu patálii.

„Jednou mi nešly těsně před vystoupením dopnout šaty, to pak opravdu počítáte vteřiny a je to velké dobrodružství. Nebo mne zradily šaty s rozparkem. Při zpěvu nestojíte jako socha, rozkročila jsem se, přehlídla schůdky a šlápla do neznáma. Ale pozor! Nepřestala jsem zpívat a diváci to ocenili,“ smála se Andrea Kalivodová. ■