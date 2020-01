Ve velké večerní nechce být tuctová. Operní diva Kalivodová sází na výstřih a rozparek

Andrea Kalivodová ráda upozorňuje na své ženství. Super.cz

Operní pěvkyně obléká velkou večerní jako dělník montérky. I Andrea Kalivodová (42) má velkou spotřebu šatů a potřeba nových kousků se zvyšuje ještě v období plesů. Jelikož se zpěvačka chystá na Český ples, vyrazila do salonu Dominiky Sedláčkové pro nový kousek.

„Dominika i její maminka Jaroslava jsou opravdu moje oblíbené návrhářky. Jaroslavu už znám asi patnáct let, ten čas hrozně rychle letí. Výběr tak nechávám čistě na nich,“ nechala se slyšet Andrea.

Operní pěvkyně má speciální požadavky na své šaty. „Když zpívám, tak se v šatech musím dobře cítit. Potřebuji být stažená a cítit dechovou podporu,“ říká Kalivodová.

Zpěvačka i návrhářky bývají často velmi zaneprázdněné, a tak to často dopadá tak, že zkoušky šatů probíhají na nezvyklých místech a nikoli v salonu. „Dochází k tomu někdy na benzínce na dálnici, nebo u nás doma. Stojí za tím hodně úsilí, ale bývá to někdy sranda,“ říká zpěvačka, která měla na šaty určené na Český ples speciální požadavky. „Mám velmi ráda rozparky a výstřihy,“ říká Andrea Kalivodová, které jde o to, aby ve velké večerní prosadila svou ženskost. „Snažím se být žena mnoha tváří a vždycky trošku jiná. Žádná z nás nechce být fádní.“ ■