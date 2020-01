František Nedvěd Profimedia.cz

O Vánocích se Nedvědovi udělalo špatně a omdlel. Manželka mu proto ihned zavolala záchranku.

„Měl jsem prý dvojité selhání srdce, které mi najednou fungovalo jenom na třicet procent. Museli ze mě vypumpovat šestnáct litrů vody. Tu jsem měl v celém těle od nohou až po plíce,“ řekl Blesku Nedvěd, který nemá vyhráno.

„Budou mi dělat trojitý bypass,“ nechal se slyšet písničkář, který loni čile koncertoval a v práci polevit nehodlá. Po operaci sice bude rehabilitovat, ale hned jak se dá do kupy, opět plánuje zpívat. „Hrát a zpívat nikdy nepřestanu, to by byla moje okamžitá smrt,“ uzavřel Nedvěd. ■