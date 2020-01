S vousy si připadá mužnější a charismatičtější: Jak hvězda Slunečné vypadá, když je shodí?

Roman Tomeš má ve Slunečné vousy, bez nich vypadá mladší. Super.cz

Ty teď shodil a vypadá o pár let mladší než právě v seriálu. "Teď jsem se oholil kvůli Pomádě. I moji divadelní kolegové říkají, že jsem omládl. Během natáčení Slunečné si samozřejmě s vousy nemůžu dělat, co chci. Každý cyklus musím mít tu samou image. Zrovna jsem o sobě četl anotaci, že tam hraju urostlého, ale trochu přihlouplejšího člověka. Na to bych přece jen měl vypadat o trošku starší a ty vousy mi k tomu pomáhají. I sám si s vousy připadám mužnější a že mám větší charisma," míní Tomeš.

Kromě natáčení Roman nezanedbává ani divadlo. Povídali jsme si s ním po představení muzikálu Krysař v divadle Kalich, kde hraje rybáře Štěpána. Má tam mj. i náročné choreografie, což není zrovna jeho silná parketa. "O mně je známo, že jsem na konzervatoři tanec hodně flinkal. V divadle jsem se ho pak musel hodně doučovat, ale po letech už jsem něco málo pochytil a choreografky už mě nelynčují," smál se.

"Pořád mám ale nějaké problémy s koleny, nečekal jsem, jak po třicítce začne tělo pomalu chátrat. Je to způsobené i tím, jak mám ty děti, málo spím a hodně pracuju. Snad mě už brzy nenahradí mladší generace a já neskončím na ulici jako chudý žebrající herec," uzavřel s nadsázkou. ■