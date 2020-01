Ozzy patří na pódium: Manželka nemocného Osbourna s dojetím děkovala fanouškům

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon po boku oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Profimedia.cz

Během rozhovoru mu po boku seděla manželka Sharon (67), která fanoušky ubezpečila, že Ozzyho nemoc není „rozsudkem smrti“, o den později jim pak v show The Talk, již moderuje, děkovala za příval podpory, která rodinu po zveřejnění zprávy zahrnula.

„Je skvělé být s takovými lidmi, jako jste vy. Našla jsem ve vás druhou rodinu. Nemám jednu, ale dvě. A k tomu to množství pozitivních reakcí od všech, co sledovali show, a našich přátel, to bylo opravdu úžasné,“ děkovala s tím, že i její manžel bude nadšený. Ozzy ostatně ve své zpovědi uvedl, že fanoušci jsou pro něj hnacím motorem a že je teď velmi potřebuje.

Sharon pak slíbila, že nepřestanou bojovat, dokud zpěvák nebude zpět na pódiu, kam podle ní patří. „Byl k tomu zrozený,“ doplnila. ■