Sexy tělo nemá zadarmo: Hanka Mašlíková vstává kvůli cvičení před pátou a chce k němu vést i syna

Hana Mašlíková má skvělou figuru. Foto: Instagram H. Mašlíkové

„Vstávám ve 4:45 a jdu cvičit takhle brzo, abych právě mohla být brzo zpět. Já přijdu domů v 8 hodin a kluci se akorát probouzí a já se pak Andreaskovi naplno věnuji,“ řekla Super.cz Hanka, která chce syna vést postupně ke sportu, který s manželem milují.

„Cvičení je pro mě životní styl, máme to s manželem rádi a vedeme k tomu už i malého. Je ještě malinký, nějaké kroužky jsou zbytečné, ale chodí s námi do tělocvičny, miluje to prostředí a je tam od miminkovského věku,“ svěřila se Hanka, která s rodinou zavítala na otevření Muzea iluzí v centru Prahy, kde si užili společné odpoledne. ■