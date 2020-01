Svět šílí z dojemného shledání Brada a Jennifer: Jak na něj reagovala Angelina Jolie?

Reakce Angeliny na tyto snímky vás možná překvapí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Není na světě snad nikdo, koho by nezajímala reakce Angeliny Jolie (44) na dojemné shledání jejího odloučeného manžela Brada Pitta (56) a Jennifer Aniston (50) na udílení SAG Awards. A vypadá to, že herečka je jediným člověkem na světě, se kterým to ani nepohnulo.