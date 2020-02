Tenhle rarášek jí v poslední době dává pořádně zabrat: Hanka Mašlíková se pochlubila roztomilým synkem

Hana Mašlíková se svou rodinkou Michaela Feuereislová

Což bylo vidět i na otevření Muzea iluzí Pavla Kožíška. Andreasek byl mezi atrakcemi ve svém živlu a chvilku neposeděl. „Malý teď prožívá první období vzdoru, tak je to s ním takové divoké,“ svěřila se smíchem Hanka, která se taky moc nevyspí.

„Je mu dva a půl roku a stále se probouzí dvakrát až třikrát během noci, což je teda něco, co nás vybíjí. Ale během dne nás dokáže zase nabít tím, jaký je. Ale je to náročný, to nevyspání,“ svěřila se Mašlíková, která se synem tráví každou volnou chvilku a mateřství si jinak užívá.

Během odpoledne si také společně prohlédli všechny triky, které v novém muzeu v centru Prahy jsou. „S Pavlem spolupracujeme už 11. rokem. A stále mě to baví. Andreasek už byl i na představení, ale bylo to na něho ještě brzo. Chtěl za mnou na pódium a plakal, že chce za maminkou, takže to zatím nezvládá,“ svěřila Hanka s tím, že když bude starší, tak ho klidně vezme kouzlit na pódium. „To divadlo je především sranda, dětské publikum je upřímné, a proto mě to baví,“ dodala Mašlíková. ■