Vrátí se po odmlce ke hraní? Richard Krajčo potěší své fanynky a míří po pěti letech na obrazovku

Richard Krajčo uvedl nový televizní film. Michaela Feuereislová

„Pan režisér na mě přes moji ženu Karin trochu tlačil. Byla to na FAMU jeho žačka a oba byli přesvědčení, že bych se před kameru měl zase podívat. Společně se jim to nakonec povedlo. A přiznám se, že jsem rád. Byla to fajn práce,“ svěřil se na tiskové konferenci nového televizního filmu Vysoká hra Richard.

Ve dvoudílném snímku, který míří na obrazovku, si zahrál policistu z protikorupčního útvaru. „Hodně jsme diskutovali o mé postavě a jejím vztahu k lidem okolo a tam i do scénáře zasahovali. Snažili jsme se z něj udělat takového zarputilého, ale obyčejně sympatického chlapíka,“ svěřil Krajčo, který si práci před kamerou po letech užíval.

Nabídla se tak otázka, zda své fanoušky potěší a začne se opět věnovat hraní, které před lety vystudoval. „Nabídky dostávám, ale zatím nemám moc času se vrátit, protože teď začínáme zase s klukama turné. Na podzim točíme novou desku a na jaře ji doděláváme a příští podzim jedeme halové turné, takže kapela je pro mě prim a v kombinaci s dětmi si to moc nedovedu představit,“ prozradil nám na tiskové konferenci hudebník. ■