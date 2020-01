Dominika Gottová zatočila s odrosty a nekvalitní barvou: Podívejte se, jak prokoukla po návštěvě kadeřníka

Dominika Gottová vypadá po návštěvě kadeřníka k světu. Herminapress

To, že měla ve Finsku hluboko do kapsy, poznamenalo i to, jak Dominika Gottová (46) vypadala. Zvlášť neodborné barvení jí poničilo vlasy a nestíhala ani odbarvování tmavých odrostů. Měla je pomalu do poloviny hlavy.