Zakrátko porodí modelka scenáristovi Mostu prvního potomka. Znají už rodiče pohlaví miminka a je doma vše připraveno?

Rodit bude zakrátko. Foto: Nikol Elefant Bílková

V prvním trimestru nebylo těhotenství na Anetě Vignerové (32) téměř poznat. Modelka se odvážila předvádět kolekci svého dvorního návrháře Michaela Kováčika v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, aniž by někdo zaznamenal její klenoucí se bříško a na další společenské akce oblékala běžné kousky ze svého šatníku . Nyní na konci osmého měsíce už by ale bříško neskryla.

Nejkrásnější Češka roku 2009 si svůj požehnaný stav velmi užívá a prožila ho prý velmi v poklidu. V 35. týdnu těhotenství se pomalu připravuje na porod.

Vignerová by ráda rodila přirozenou cestou a je dost pravděpodobné, že u porodu bude i její životní partner Petr Kolečko, který je krásce zejména v těchto dnech neustále nablízku. „S porodem je vše ve hvězdách, tak uvidíme. Ráda bych normálně přirozeně, ale vše může být stále jinak,“ krčila rameny Aneta během našeho rozhovoru, který jsme pořídili během focení s fotografkou Nikol Elefant Bílkovou.

Dvojice si nechala prozradit pohlaví miminka, a přestože se informací před blízkými netají, tak do médií pohlaví miminka potvrzovat zatím nechce. „Co se týká pohlaví miminka, tak to se nechejte překvapit, dávala jsem na sociálních sítích hodně indicií a není to úplně tajemstvím, tudíž pohlaví víme a zbytek se brzy dozvíte,“ říká Aneta, která už má s Petrem pro dítě vybrané jméno. „To jsme vybrali společně jméno zatím neprozradím, o to se chci podělit prvně hlavně s rodinou.“

K porodu dojde už zanedlouho, a tak Aneta doma vše na příchod nového člena rodiny ladí. „Výbavičku už mám víceméně nachystanou a vše se bude snad zvládat i za pochodu,“ dodává Aneta Vignerová. ■