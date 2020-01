Ozzy Osbourne trpí Parkinsonovou chorobou: Doufám, že tu pro mě fanoušci budou, potřebuji je, vzkázal

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon Profimedia.cz

Zpěvák Ozzy Osbourne (71) bojuje s Parkinsonovou chorobou. V úterním rozhovoru v televizní show Good Morning America uvedl, že má „slabou formu“. Diagnózu se zpěvák dozvěděl loni, poté co po pádu skončil kvůli zranění krku v rukou lékařů.

„Není to smrtelné, ale ovlivňuje to určité nervy v těle. Máte dobré dny a najednou den špatný,“ řekla zpěvákova manželka Sharon, jež mu při rozhovoru byla po boku. „Pro nás všechny je to složité,“ dodal Ozzy.

O tom, jak je na tom Osbourne se zdravím, se spekulovalo už delší dobu. I to je důvod, proč šel s pravdou ven, a navíc takto veřejně. „Neumím udržet tajemství,“ řekl zpěvák s tím, že mu došly výmluvy.

Vzpruhou jsou pro něj fanoušci: „Jsou jako můj vzduch. Cítím se lépe. Doufám, že tu pro mě budou, protože je potřebuji,“ vzkázal zpěvák britské rockové kapely Black Sabbath. V dubnu chce podstoupit léčbu ve Švýcarsku. ■