Ilustrační foto Profimedia.cz

Napadlo vás někdy vylézt na nějakou sochu, nebo se dokonce jít vykoupat do fontány? Nejspíš odpovíte, že ne, ale jsou tu tací experti, které zakázané ovoce láká. Díky těmto výrostkům se pak umisťují cedule "Pozor nevstupovat" i na místa, kde by normálního člověka vstoupit ani nenapadlo. Jen se podívejte, jak se to tomuhle chlapci vymstilo.