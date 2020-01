Mirka Pikolová vystavuje své dokonalé tělo v Egyptě na další soutěži krásy. Foto: archiv M. Pikolové

"Po návratu do Česka z Miss Intercontinental, kde jsem byla v TOP 20, jsem byla oslovena světovou modelingovou soutěží Top Model of the World. Nabídka přišla nečekaně, ale po domluvě s ředitelkou naší soutěže Taťánou Makarenko (30) jsme se rozhodly, že do toho půjdeme. Soutěže mě baví a chtěla jsem využít možnosti, dokud to půjde. V červnu mi bude už šestadvacet, tak je to moje poslední světovka," vysvětlila, že na většinu světových soutěží krásy je věkový limit do pětadvaceti let.

Mirka je opravdu soutěživá. "Přiznám se, že v České republice jsem byla na šesti soutěžích krásy a tohle je moje druhá světovka. Snažím se si to všechno užívat a dát do toho maximum. Uvidíme, jak to dopadne," dodala.

A co plánuje v životě dál? "Po návratu se budu naplno věnovat modelingu, muzikálům a televizním reklamám. Díky Miss se mi rozjely i další spolupráce v rámci sociálních sítí, a mám tak další možnosti vydělávat peníze," uzavřela. ■