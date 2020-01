Tady to vypadá vážně: Moderátor Primy Misař už si zařizuje s novou přítelkyní hnízdečko lásky

Matěj Misař se s novou přítelkyní už sestěhoval. Foto: archiv M.Misaře

Jeho srdce si získala blondýnka Bára, se kterou nyní posunul vztah trochu dál. Zamilovaná dvojice si totiž našla společné hnízdečko lásky a po pár měsících randění se k sobě sestěhovala.

„Přestěhovali jsme se na samý konec Prahy, takže z oken nebo terásky vidíme už jen na malé domky. Kousek za námi je Prokopské údolí. Takže samá pozitiva. Jen na Primu to mám teď mnohem dál a ranní padesátiminutové cesty jsou někdy peklo,“ svěřil se nám Matěj, který je v malém bytečku spokojený.

„Zatím to ještě zařizujeme, výsledek bude za měsíc ještě úplně jiný. Má to jen jednu nevýhodu, že když spolu nesouhlasíme, tak se nemůžeme schovat do jiného pokoje. Nezbývá nám, než to probrat a všechno vyřešit,“ dodal moderátor zpravodajství. ■