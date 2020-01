Ve Výměně dojde na hádku. Video: TV Nova

Maminka Petra (30), která bydlí s partnerem Dominikem (21) a dcerami Vanesou (7) a Patricií (1,5) předvede svůj temperament u rodiny z Lokte, kde pozná domov Lenky (37) a jejího manžela Míry (53), kteří vychovávají Terezu (14) a Matyho (9).

A právě s Mírou bude mít Petra vcelku ostrý konflikt. Během odpoledního posezení na terase, které Míra uspořádal pro své blízké, se mezi náhradními partnery strhne výměna názorů, které budou přihlížet i rodinní příslušníci a přátelé.

Petra Mírovi vyčte, že jí s ničím nepomáhá, je líný a nepořádný, čímž přidává práci i své vlastní ženě, kterou Petra na deset dní zastupuje. To ale není všechno, co rozzuřené černovlásce leží v žaludku.

„Můj chlap by si třeba nedovolil, když má doma cizí ženskou, přijít v županu. Míro, nebyl mi příjemný pohled na to, co nosíš mezi nohama, nezlob se na mě,“ vyčítá důrazně svému prozatímnímu partnerovi před jeho rodinou.

Podívejte se ve videoukázce na slovní přestřelku mezi náhradními partnery. ■