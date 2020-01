Princezna Diana znovu na scéně. Tentokrát v podání mladé herečky, která na slávu teprve čeká

Emma Corrin jako princezna Diana v seriálu Koruna Profimedia.cz

Seriálový hit Koruna, v originále The Crown, se v natáčení posunul do osmdesátých let, kdy na scénu nastupuje jedna z nejvýraznějších postav britské královské rodiny - princezna Diana. Hraje ji Emma Corrin. „Seriál jsem hltala a pomyšlení, že budu jeho součástí, je neskutečné. Princezna Diana byla ikonou a její vliv na svět zůstává velmi silný a inspirativní,“ uvedla herečka poté, co ji tvůrci představili.