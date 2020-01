Ta je ale pořádná! Britská hvězdička vystavila své objemné pozadí v tangách

Chloe Ferry Profimedia.cz

Účastnice reality show Geordie Shore televizní stanice MTV Chloe Ferry (24) zase ukázala, na co je na svém těle pyšná a proč ji na Instagramu sleduje téměř 3,5 miliónu lidí.

Chloe ráda ukazuje svou objemnou zadnici, a to nejen v těsných šatech, ve kterých obráží večírky v Anglii, ale i v plavkách. Na dovolené v Thajsku vystavila své pozadí v drobných tangách, které její chloubu jenom zvýraznily. Horní část byla sice na její poměry dost zahalující, ale i z té jí lezly umělé vnady spodem. V tomhle modelu se dokonce pustila do míčových sportů. Přihlížející měli rozhodně na co koukat.

Ferry už se mezitím vrátila do své rodné země a svým fanouškům ukázala dům, který si pořídila. Je vidět, že je velice vlivnou influencerkou a nejen její zadek sledující baví. Domu totiž založila vlastní profil, který za jediný den nasbíral přes 100 tisíc fanoušků. ■