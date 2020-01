Je zpěvačkou, návrhářkou a teď i editorkou časopisu: Rihanna svůdně zapózovala na obálce čísla, které sama navrhla

Rihanna Profimedia.cz

Na obálku čísla zapózovala v šatech s velmi hlubokým výstřihem a zjevně bez prádla. Fotila se i v dalších modelech s hlubokým výstřihem.

Jde o speciální vydání, limitovanou edici, která je věnována osobnostem, jenž nějakým způsobem ovlivnily nebo dopomohly přetvořit kulturu v módním, hudebním a uměleckém průmyslu, nebo se věnují aktivismu.

Mezi nimi jsou například sestry Hadidovy, aktivistka Tarana Brike, rapperka Rico Nasty a další slavné ženy. „Pro mě je to velmi významné číslo, protože reprezentuje změnu ve společnosti,“ řekla Rihanna o projektu.

Není to poprvé, co zpěvačka fušovala do tisku. V listopadu vyšla kniha The Rihanna Book, která obsahuje speciální portréty, stejně jako nikdy nezveřejněné snímky ze zpěvaččina soukromí. ■