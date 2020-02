I díky němu se dostala Maurerová po porodu do formy. Český guru jógy je akčnější než leckterá hvězda šoubyznysu

I Míša má svého guru. Super.cz

Pod jeho vedením formují své postavy známé tváře i lidé mimo oblast celebrit. V posledních téměř dvaceti letech se Václav Krejčík zařadil mezi hlavní propagátory jógy v Česku, a jak se zdá, má stále co říct. Známý lektor powerjógy přinesl na trh více DVD a kazet než leckterá hvězda šoubyznysu.

„Je to asi patnácté DVD. Je pravda, že rád tvořím, vždycky potřebuji nějakou pauzu k přemýšlení, pak mě něco napadne a jdu na tom pracovat. Většinou to dotáhnu do konce,“ říká Krejčík, který křtil své další dílko v městečku Láva nad Dyjí.

S českým jógovým guru si zde zacvičila Gabriela Partyšová (41), která není jedinou známou tváří, která se dostala k Václavovi na lekci. Své tělo u něj modeluje například Ivana Jirešová (42) nebo Míša Maurerová (40). „Známé osobnosti, zejména ženy, cvičí rády a díky nim se jóga šíří dál. To je super,“ uvedl Václav a rozpovídal se o cvičení s Maurerovou: „S Míšou máme úzký vztah. Nemám televizi, a tak jsem ji neznal jako herečku. Pak mi někdo prozradil její profesi, dlouhou dobu u mě cvičila ve studiu, pak otěhotněla, cvičila v těhotenství, cvičí po porodu a teď chodí s dětmi.“

Václav je rád, že má stále co ukazovat. „Jóga může být jednotvárná, ale má v sobě různá zákoutí, která se snažím ukazovat. Ze začátku jsem mluvil jen o cvičení, teď mluvím o dýchání, meditaci a pozicích jako celku,“ uvedl Krejčík. ■