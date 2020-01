Igor Bareš se vrhl na hereckou kolegyni. Foto: archiv filmu Casting na lásku

Bareš se totiž vrhal na herečku Terezu Němcovou-Petráškovou, protože mu to předepisovala role v novém filmu Casting na lásku, který se natáčí pod režisérskou taktovkou Evy Toulové.

Ve snímku o úskalích milostného seznamování se protagonistka zapřisáhne, že se stůj co stůj pomstí manželovi, který ji neskrývaně podvádí a najde si někoho, před kým zbledne závistí. Začne se proto seznamovat, ale co schůzka, to výstřední nápadník a každé rande končí fiaskem.

„S panem Barešem to byl úplně první den celého natáčení. Nejenom pro něj, ale i pro celý štáb, a tak byli všichni lehce nervózní. Navíc nám zrovna do téhle scény začínalo nechtěně pršet, tak se musela natočit rychle. Ale oba herci jsou velcí profesionálové a zvládli to takřka na první dobrou,“ prozradila režisérka Eva Toulová.

Bareš zkrátka s lechtivější scénou moc neotálel a byl rád, že ji má rychle za sebou. Romantická komedie Casting na lásku bude uvedena do kin ještě letos. Kromě Igora Bareše se diváci mohou těšit na Václava Vydru, Milana Šteindlera, Valerii Zawadskou či Lukáše Langmajera. ■