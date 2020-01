Na mole září Natálka (15) v odvážných modelech, ale do přijímaček na gympl si dala pauzu: Dcera Ivy Kubelkové nechce ani kluka

Natálie Jirásková si dala kvůli škole pauzu v modelingu. Nechce ani kluka. Super.cz

Loni začala s modelingem a už je hvězdou módních mol. Patnáctiletá dcera Ivy Kubelkové (42) na přehlídkách předváděla velmi odvážné modely, návrhářky to ovšem konzultovaly s její maminkou. Teď si ovšem dává Natálie Jirásková malou pauzu. Nejdůležitější je pro ni příprava na přijímačky na gymnázium.

S Natálkou jsme si povídali na křtu kalendáře návrhářky Beaty Rajské, pro kterou nejen předváděla, ale i fotila. "Byla to obecně moje první zkušenost s focením, snažila jsem se práci odvést na maximum a jsem strašně vděčná, že jsem mohla být součástí kalendáře," svěřila Natálka, kterou už nedoprovázela maminka nebo táta, ale do Prahy z Litoměřic přijela s kamarádkou.

"Jsem soběstačná v hodně věcech. Máma je na mě hrozně hrdá, je ráda a ve všem mě podporuje. Svoji práci se snažím odvést dobře s její pomocí i bez. Naši se o mě nebojí, že by mě nepustili někam samotnou. Je mi patnáct a dokážu se o sebe v nějakých věcech postarat," míní.

Ostatně Natálka přiznala, že ještě nemá ani kluka. "Pro mě je to momentálně spíš ztráta času, protože se snažím soustředit na přijímací zkoušky na školu, na jazykové gymnázium v Praze. Dělám pro to maximum a vkládám do toho všechno. Pauzu si jsem si kvůli tomu dala i v modelingu, i když už se domlouvám s modelingovými agenturami. Ale pokračovat v modelingu chci zase až po zkouškách a těch stresech s nimi," vysvětlila Natálka. ■