Doufám, že z ní Brad strhal ty šaty! Fanoušci divoce reagují na shledání Pitta a Aniston

Fanoušci šílí z Brada a Jennifer... Profimedia.cz

Nedělní udílení SAG Awards bylo bezesporu událostí roku. A to spíš díky dojemnému shledání Brada Pitta (56) a Jennifer Aniston (50), než díky soškám, které byly rozdány. Svět je vzhůru nohama a fanoušci šílí.

Jennifer se po obdržení ceny za nejlepší herecký výkon v seriálu podělila o pár snímků ze slavnostního večera. Na Instagramu sdílela nejprve fotku v šatech, ve kterých se ceremonií účastnila, a pak fotku svlečených šatů na vaně, na níž pyšně stála její zasloužená cena.

A právě pod těmito snímky se rozjela divoká diskuze. „Doufám, že ty šaty z tebe sundal Brad,“ napsal jeden z fanoušků. „Víme, že máš doma hosta, velkou hollywoodskou hvězdu,“ neodpustila si jiná sledující. „Kde je Brad?“ chtěl vědět jiný fanoušek. Hojné gratulace střídaly narážky na Brada.

Jennifer se s bývalým manželem setkala v zákulisí a ze vzniklých snímků šli fanoušci do kolen. Vypadá to, že by si nepřáli nic jiného, než aby se jejich oblíbenci znovu dali dohromady.

Po sociálních sítích také trenduje video, na němž Brad civí na obrazovku, kde sleduje děkovnou řeč své bývalé ženy. A neubránil se úžasu. Bývalý hollywoodský pár je podle všeho od Pittova rozchodu s Angelinou Jolie opět v kontaktu.

Brad se účastnil například oslavy hereččiných padesátých narozenin či nedávného vánočního večírku. Poprvé byli viděni na společné akci letos při udílení Zlatých glóbů. A přestože tam seděli téměř vedle sebe, "velké setkání" se konalo až na udílení SAG Awards. ■