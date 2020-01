Konečně je rodina zase pohromadě: Harry dorazil do Kanady za Meghan a synem Archiem

Princ Harry přiletěl za rodinou. Profimedia.cz

Vévoda ze Sussexu (35) se konečně shledal se svou chotí Meghan (38) a synem Archiem. Po oznámení, že se vzdávají svých funkcí v britské královské rodině, Harry setrval v Anglii, zatímco vévodkyně se synem okamžitě odcestovala do Kanady . Harry zatím s rodinou řešil nastalou krizi.

Fotografové zachytili prince, jak vystupuje z letadla na letišti ve Vancouveru v doprovodu osobních strážců. Vévoda měl v neděli dojemný projev, kde se snažil odůvodnit svá rozhodnutí. V pondělí už dorazil do Kanady.

Poté naskočil do přistaveného stříbrného SUV, které ho dopravilo do sídla za 14 miliónů dolarů, kde Meghan s Archiem zatím našli nový domov. Tam ostatně pár pobýval i během „vánočních prázdnin“, které si dopřál.

Harry a jeho choť plánují být finančně nezávislí. To by pro ně dle odborníků neměl být problém, pokud by se chtěli živit například reklamou.

Buckinghamský palác v sobotu oznámil, že princ Harry a jeho žena už nebudou disponovat titulem královská Výsost, tituly vévoda a vévodkyně ze Sussexu dvojici zůstaly. ■