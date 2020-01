Andrea Sestini Hlaváčková a Lucie Šafářová na procházce s kočárky Foto: Instagram A. S. Hlaváčkové

Lucie teď přijela z Brna do Prahy, kde si dala sraz se svou tenisovou kamarádkou Andreou Sestini Hlaváčkovou, která loni přivedla na svět dcerku Isabelle. Maminky si měly o čem povídat a probraly všechno možné i nemožné.

„Krásná procházka po Stromovce. Ani dlouhá prochajda nestačí, abychom vše probraly,“ libovala si Šafářová. Nadšená byla i Andrea.

Andrea Sestini Hlaváčková promluvila o mateřství.

Super.cz

„Samotná na dlouhý procházky moc často nevyrážím, takže ocením, když Brno dorazí do Prahy. Řešíme samý světový problémy, chápete. Prdíky, nedostatek spánku, vstávání, papání, prostě klasika,“ vtipkovala Hlaváčková, která si se svou parťačkou předává mateřské tipy.

„Samozřejmě rady asi nemůžu rozdávat, jsem novopečená maminka. Můžu předat prožitky a někdy je taky docela fajn nastavit to reálné zrcadlo a říct, že všechno není jen růžové, aby ty ostatní maminky, ne že by to Lucka potřebovala, nezoufaly, protože ten obraz mateřství je vyzdvižený, že je všechno jen sluníčkové,“ řekla nedávno Super.cz Hlaváčková. Oběma maminkám to každopádně moc sluší. ■