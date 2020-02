Pokud by přestala moderovat, hlady neumře. Partyšová už zapracovala na záložním plánu

Gabriela Partyšová si vytvořila profesní zadní vrátka. Super.cz

Ne nadarmo se Gábině Partyšové (41) přezdívá Mareš v sukni. Momentálně ji její moderátorská profese velmi dobře živí a je dost pravděpodobné, že tomu tak ještě dlouho bude. Sympatická brunetka ale přece jen pracuje na plánu B. Jednou by se například mohla stát lektorkou jógy, které před lety zcela propadla.

Gábina si dokonce udělala i lektorský kurz. „Chtěla jsem dělat vše poctivě, a tak jsem po šesti letech samostatného cvičení nastoupila do České akademie jógy při Karlově univerzitě. Moc mi ta zkušenost dala, otevřelo mi to oči a změnila jsem některé věci v životě,“ říká Partyšová, která přestala kouřit a téměř se zřekla alkoholu.

Zatím má Gábina před sebou ještě dlouhou cestu a další fáze studia zatím odkládá. „Je to studium o víkendech a já se chci zatím věnovat synovi Kristiánovi. Jednou si ale možná půjdu vystudovat další dvě třídy.“

A co ji na práci lektorky láká? „Je to jediná profese, kdy moderuješ pohyb. Lektor jógy musí být dobrý řečník, musí mít příjemný hlas a umět dobře popsat, jak pohyb provést. Hledám tam tedy spojitost.

Zatím Gábina vyučuje jógu své kamarádky a rodinu a své počínání neplánuje zprofesionalizovat. „Jednou bych chtěla být lektorem jógy, ale bude to až za mnoho let. Nechci být rychlokvaška. Uvědomila jsem si, že pracuji s lidskou páteří a mohla bych svým žákům ublížit,“ svěřila se nám Gábina na lekci kolegy Václava Krejčíka, kterému v rakouském wellness hotelu v městečku Laa an der Thaya pokřtila jeho nové DVD.

Jóga prospívá nejen Gábinině tělu, ale i pleti. Díky cvičení to Gábina nemusí přehánět s výdobytky plastické chirurgie, jako je botox či kyselina hyauloronová. „Hrozně mi dělají dobře obrácené pozice jako je stoj na hlavě nebo svíčka. Říká se, že nohy stárnou nejpomaleji, protože jsou nejblíže k zemi. Teď to tedy obrátím a budu doufat, že mi bude stárnou nejpomaleji obličej,“ usmívá se Gábina Partyšová. ■