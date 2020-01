Doufá, že konečně našla toho pravého. Partyšová ale svého přítele hned tak neukáže

Jejího partnera hned tak neuvidíte. Super.cz

Už víc než rok je ve vztahu s partnerem, kterého doposud záměrně veřejně nepředstavila. Proč Gabriela Partyšová (41) svůj vztah zatím stále drží pod pokličkou? „Myslím si, že se partnerem cíleně chlubit nebudu. Asi by k tomu došlo jen v momentu, kdy by nás někdo potkal a měl potřebu to zveřejnit,“ říká Gábina.

„Jsem ráda, že jsem ve vztahu a vyhýbám se medializaci, která docela ubližuje. Zároveň nic nepřeháním a nechávám to plynout. Mám poprvé v životě dospělý vztah. V životě jsem potkala chlapy, se kterými jsem buď zcela uzavřela životní etapu a nic si nevyčítáme, nebo jsou to muži, se kterými se ráda pozdravím. Rekapitulovala jsem svůj život a uvědomila si, že jsem do své čtyřicítky poznala věci, které nechci, a začínám se obklopovat jen tím, co sama chci,“ říká Gábina.

Moderátorka tak společenské akce navštěvuje v doprovodu kamarádek, syna nebo dalších rodinných příslušníků a bude tomu tak nejspíš i nadále. „Česká mě spousta akcí, kam dorazím bez partnera. To mě docela mrzí. To je ale úděl,“ říká.

Partyšová byla sedm let vdaná za Josefa Koktu, se kterým má syna Kristiána, a dva a půl roku trvalo manželství s Danielem Farnbauerem. Na konto mužů, kteří jí prošli životem, pak dodává: „Vždycky jsem měla pocit, že je vedle mě ten pravý. Ono se až časem ukázalo, že byli trošku leví.“ ■