Fanynky mají smůlu, bratr Mariky Šoposké Antonio je zadaný. A co ještě prozradil?

Do seriálu Ulice nastupila nová posila , která zahýbe dějem. Na rozverného učitele Otíka v podání Filipa Rajmonta čeká překvapení v podobě nevlastního syna. Otíkova partnerka Hedvika (Lenka Zahradnická) s sebou do Ulice přivede pubertální ratolest, kterou si zahraje mladý herec Antonio Šoposki.

„Je to Vašík, takový teenager, v mém věku v podstatě. Je to klučina, kterému to ve škole jde, zajímají ho náročnější věci jako třeba šachy, matika, fyzika. Rád si čte, což já taky, když mám volnou chvíli,“ pochlubil se Antonio.

Pokud vám příjmení i obličej mladého fešáka někoho připomíná, hádáte správně. Jeho starší sestrou je Marika Šoposká (30), která se na obrazovce objevovala několik let jako doktorka Bibi z Ordinace v růžové zahradě 2.

„Sestra mi psala, že si na mě od ní vyžádali kontakt. Šel jsem na kamerové zkoušky a klaplo to,“ usmívá se Antonio, který by se po vzoru sestry chtěl stát profesionálním hercem. „Studuju konzervatoř, jsem ve třetím ročníku a potom se tomu určitě budu dál věnovat.“

Pokud by si na kudrnatého sympaťáka brousila drápky nějaká z fanynek, nemá šanci. Antonio přiznal, že už si jeho srdce jedna slečna získala. „Jsem zadaný, takže bohužel zklamu fanynky, mají smůlu,“ dodává s úsměvem. ■