Aneta Krejčíková s přítelem a synem Foto: Instagram A. Krejčíkové

Před rokem a půl se Aneta stala maminkou syna Bena, ale i tak se jí daří skloubit rodinný a pracovní život. Malý Ben, kterého má s přítelem Ondřejem, roste jako z vody a je to rozkošný klučina, jenž svým rodičům dělá jen samou radost.

Těhotná herečka se teď pochlubila krásnou rodinnou fotkou z hor. „Už od mala na sobě pozoruju, že jsem nesmírně milující člověk a těch téměř 17 měsíců, co je s námi Ben, zjišťuji, že láska umí být i trpělivá. S tímhle slovem bych si nedovolila se nikdy předtím spojit. Trpělivost, hlavní pilíř mateřství. Ano, jsem trpělivější, jako nikdy předtím, protože musím, protože chci,“ nechala se slyšet herečka s tím, že ne vždy je to s malým dítětem jednoduché.

Aneta Krejčíková o rodině

Super.cz

„A ano, někdy je to ubíjející, ale ještě se mi nestalo, že by pocit beznaděje a zoufalství trval delší dobu, než by měl, a odradil mě od laskavé, láskyplné trpělivosti a nekonečného milování. Bože, já toho kluka tak zbožňuju a jsem strašně zvědavá na sílu lásky se dvěma dětmi. To se asi láskou roztrhnu, nebo nevím,“ dodala Krejčíková, která se letos stane už dvojnásobnou maminkou. ■