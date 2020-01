Brad Pitt a Jennifer Aniston se potkali na udílení cen. Profimedia.cz

A je to tady! Moment, na nějž všichni fanoušci Brada Pitta (56) a Jennifer Aniston (50) netrpělivě čekali už na nedávném udílení Zlatých glóbů . Stejně jako tam se bývalý manželský pár potkal na včerejším udílení Screen Actors Guild Awards (SAG). A tentokrát jejich shledání neuniklo fotografům, a rozhodně se neobešlo bez emocí.

Zatímco Jennifer obdržela cenu za nejlepší herecký výkon v seriálu The Morning Show, Brad sledoval její řeč v zákulisí. Na obrazovce mohl doslova oči nechat. Sám Pitt pak převzal cenu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tenkrát v Hollywoodu a svou řečí pobavil všechny v sále.

„Pojďme si to říct na rovinu, byla to těžká role, ztvárnil jsem chlapa, který hulí, sundá si tričko a nevychází moc dobře se svou ženou,“ popsal hojně oceňovanou roli Cliffa Bootha a přítomní šli do kolen. Záběry na slavné osobnosti v publiku hovořily za vše a potlesk si vysloužil i od Aniston.

A pak najednou, když oba obdrželi své ceny, se konečně potkali v zákulisí. Nejenže se pozdravili, objali a vyměnili si sérii vřelých úsměvů, ale když Jennifer odcházela, Brad stále ještě svíral její ruku. Tohle budou fanoušci rozdýchávat hodně dlouho. Na dojemné momenty se můžete podívat v naší galerii. ■